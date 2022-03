Morbius sarà un flop? Le stime del box office non promettono nulla di buono

L'uscita di Morbius si avvicina e in attesa di vedere Jared Leto nell'attesissimo spin-off del Sonyverse arrivano le prime stime sugli incassi di questa pellicola che arriva a circa quattro mesi di distanza dall'uscita di Spider-Man: No Way Home.

Originariamente previsto per luglio 2020, il film è stato poi rimandato più volte fino a gennaio 2022 a causa della pandemia di COVID-19 e proprio per via delle ottime prestazioni in termini di guadagni del film con Tom Holland si è deciso di ritardare ulteriormente la sua uscita al 1 aprile di quest'anno. Stando però alle prime previsioni, Morbius sarà in buona parte un flop al box-office, non riuscendo a competere minimamente con gli incassi ottenuti dal suo "fratello maggiore" Spider-Man: No Way Home.

Secondo un rapporto di Deadline, il film con Jared Leto dovrebbe guadagnare circa 50 milioni di dollari nel suo weekend di uscita, ottenendo così il peggior debutto per un film live-action di Spider-Man. Morbius con questa cifra sarebbe però comunque al di sopra del weekend di apertura di Spider-Man: Into The Spider-Verse, il film d'animazione che ha aperto con un guadagno di circa $ 35 milioni ma ben al di sotto di The Amazing Spider-Man 2, il film che attualmente detiene la maglia nera dei guadagni per un live-action con solo 91 milioni di dollari ottenuti nel suo weekend di apertura.

E mentre noi siamo qui a discutere delle previsioni sui guadagni, sembra che già siano in circolazione le scene post-credit di Morbius. In ogni caso va sottolineato che con un budget di circa 75 milioni di dollari, i 50 milioni di dollari previsti per il week-end di apertura non sarebbero poi così tanto negativi per la Sony. Staremo a vedere.