Morbius, il film Sony con Jared Leto domina la Top 10 di Netflix!

A pochi giorni dalla pubblicazione nella libreria Netflix di Morbius, il film di Daniel Espinosa con protagonista il premio Oscar Jared Leto ha già conquistato la Top 10 della piattaforma, diventando uno dei film più visti dell'ultima settimana. La decisione dello streamer è stata una sorpresa soprattutto per gli abbonati.

Nella prima settimana Morbius si è piazzato costantemente nei primi due posti della Top 10, scalzando titoli di grande richiamo come Cattivissimo Me 2, Love in the Villa, Sing 2 e Me Time, con Kevin Hart e Mark Wahlberg.



Morbius racconta la storia di Michael Morbius, un biochimico con una rara malattia del sangue è in cerca di una cura che possa finalmente guarirlo. Iniettandosi un siero molto pericoloso, Morbius si trasforma improvvisamente in un vampiro.

Nonostante il suo grande successo su Netflix in questi giorni, Morbius si è rivelato un autentico flop per critica e pubblico.



Sul nostro sito potete leggere 5 cose di Morbius che non hanno senso; le diverse problematiche riscontrate nel film di Espinosa sembrano non aver sortito effetto per quanto concerne il pubblico di Netflix, che si è riversato sulla piattaforma per godersi la visione.



Ecco la nostra recensione di Morbius, prodotto da Sony. Il cast è composto da Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Corey Johnson e Michael Keaton nel ruolo di Adrian Toomes/Avvoltoio.