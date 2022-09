Morbius: il film Sony con Jared Leto finalmente disponibile su Netflix anche in Italia!

Come anticipato tempo fa, Morbius è uscito finalmente oggi sulla piattaforma streaming di Netflix con cui la Sony ha un contratto di esclusiva per i suoi prodotti. La pellicola è una delle più chiacchierate sui social di quest'anno ed è stata anche protagonista di uno dei flop più sonori al box-office con i suoi soli 160 milioni di dollari.

Con l'uscita in streaming di Morbius, la Sony ha smesso di pensare a nuove release cinematografiche della pellicola dopo averci già provato tre volte. La prima non è andata benissimo, la seconda è stata quasi uno scherzo perpetrato dai fan con la Sony convinta che tutti quei meme fossero di affetto e non di parodia. La terza proiezione è stata organizzata al Comic-Con dove Matt Smith ha "ripudiato" Morbius e il suo ruolo nel film.

In Morbius, uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo grazie al premio Oscar Jared Leto che si trasforma nell'enigmatico antieroe Michael Morbius. Pericolosamente malato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare gli altri che subiscono il suo stesso destino, il dottor Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che all'inizio sembra un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia. Il film è diretto da Daniel Espinosa e interpretato anche da Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal e Michael Keaton.

Morbius è uscito originariamente nelle sale ad aprile, ma è stato stroncato dalla critica al suo debutto e ha avuto un risultato negativo al botteghino con un totale nazionale di 73 milioni di dollari e un totale mondiale di 163 milioni di dollari. Morbius è tornato nelle sale a giugno, ma ha fatto registrare numeri piuttosto negativi, anche se alcuni attori coinvolti nel film hanno preso tutto con filosofia e ironia. Il ritorno in sala di Morbius è stato disastroso infatti, non riuscendo ad aggiungere quasi nulla al totale racimolato al box-office.