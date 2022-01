Morbius, il film slitta ancora: ecco la nuova data d'uscita!

Sony Pictures ha deciso nuovamente di ritardare l'uscita nelle sale cinematografiche di Morbius, adattamento dei fumetti Marvel con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Originariamente previsto in uscita il 28 gennaio, il film diretto da Daniel Espinosa è slittato di qualche settimana. Ecco tutti i dettagli sulla scelta di Sony.

Morbius arriverà ufficialmente nelle sale il 1° aprile anche in IMAX. E non è un pesce d'aprile. Il film uscirà proprio in quella data e lo slittamento potrebbe essere legato al crescente numero di casi di positività alla variante Omicron di COVID-19.



Inoltre, in considerazione del successo di Spider-Man: No Way Home di queste settimane, lo slittamento consentirà a Morbius di trovare meno concorrenza al box-office. Tuttavia la notizia ha spiazzato i fan, ansiosi di poter vedere Leto nei panni del dottor Michael Morbius e ora speranzosi che si tratti dell'ultimo slittamento del film.



Non è la prima volta che Morbius viene posticipato; inizialmente previsto nel 2021, il film venne poi slittato al 28 gennaio 2022, salvo ricevere una nuova riprogrammazione in queste ultime ore. Tom Holland aveva parlato del desiderio di far scontrare Spider-Man con Morbius, e di come il suo personaggio si potesse ben intrecciare con quello di Jared Leto.



Una parte della sinossi del film recita così:"Uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali dell'universo dei personaggi Marvel di Sony Pictures arriva sul grande schermo con il vincitore dell'Oscar Jared Leto che si trasforma nell'enigmatico antieroe Michael Morbius".

Su Everyeye scoprite il nostro approfondimento su Morbius e gli easter egg presenti nel film.