Morbius: il film con Jared Leto trasmesso illegalmente su Twitch per migliaia di utenti

Morbius è stato trasmesso in streaming su Twitch per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, illegalmente per qualche motivo. Al momento attuale, lo streaming su Twitch è stato interrotto per violazione dei termini di servizio del sito. Questo inconveniente è durato parecchio, in quanto né Sony né Twitch hanno immediatamente rimosso l'account.

Un utente di Twitch noto come "Morbius247" ha trasmesso il film a ripetizione e, per qualche motivo, né Sony né Twitch sono intervenuti per chiudere il canale. Il canale che ha mandato il film con Jared Leto su Twitch ha raggiunto quasi 10.000 visualizzazioni e la chat spamma messaggi come "It's Morbin time", "Morbius Sweep" e "I love Morbius!". Il canale ha quasi 2.000 follower e la sua biografia recita "Canale collegato a Morbius. Mix di Morbius, notizie, grandi giocate, ribaltamenti. Tutto ciò che è in qualche modo legato a Morbius".

È da escludere del tutto che si sia trattato di una trovata di marketing virale da parte della Sony, in quanto lo studio ha successivamente chiuso tutto, anche se in maniera non esattamente tempestiva.

La "fama" del film sembra resistere, ma purtroppo la Sony non ha ancora confermato un sequel di Morbius. Sebbene Venom sia stato stroncato dalla critica, ha fatto abbastanza soldi al botteghino da giustificare un ulteriore capitolo con Venom 3. Non è chiaro se la Sony sia disposta a scommettere che i meme siano sufficienti a trasformare un sequel di Morbius in un successo.

Morbius sarà in home video dal 15 giugno nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una imperdibile Steelbook 4K con tantissimi contenuti extra e una card lenticolare da collezione, che sarà presente in tutte le edizioni. In particolare, l'edizione DVD conterrà come extra gli approfondimenti "Definizione dell'anti eroe", "Il buono, il brutto, il cattivo" e "Supporting Cast", mentre in quelle Blu-ray e 4K saranno disponibili anche le featurette "Errori sul set", "Luci, camera, azione", "Definizione dell'antieroe", "Il buono, il brutto, il cattivo", "Supporting Cast", "Durante il lavoro di stunt", "Easter Egg notturni" e "Da umano a vampiro" e "Effetti visivi".