Morbius, meglio o peggio di Venom? La video recensione del film Sony con Jared Leto!

Dopo le prime reazioni oltreoceano di fan e critica, Morbius sbarca oggi, giovedì 31 marzo, nelle sale cinematografiche italiane. Diretto da Daniel Espinosa, Morbius è interpretato dal premio Oscar Jared Leto nei panni del personaggio principale, Michael Morbius. Ora in esclusiva vi mostriamo la nostra video recensione.

Morbius è l'adattamento cinematografico dei fumetti Marvel creati da Roy Thomas e Gil Kane, e il protagonista è il biochimico Michael Morbius, colui che diventerà uno degli acerrimi rivali di Spider-Man.

A quasi due anni di distanza dal primo annuncio dell'uscita, posticipata in seguito a causa della pandemia di COVID-19, Morbius sbarca finalmente nelle sale. Sinora i giudizi non sono lusinghieri, tanto che Morbius ha il punteggio peggiore su Rotten Tomatoes. Oltre alla versione video, sul nostro sito potete recuperare anche la recensione di Morbius nell'articolo dedicato.



La trama racconta la storia di Michael Morbius, un biochimico che soffre di una rara malattia del sangue e che cerca di trovare una guarigione. Inavvertitamente Morbius s'infetta con una forma di vampirismo che lo renderà uno dei villain più affascinanti mai creati da Marvel Comics.



Il cast del film comprende, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal e Michael Keaton nel ruolo dell'Avvoltoio.

Quale sarà il risultato finale del film? Le previsioni su Morbius al box-office non promettono nulla di buono ma per saperne di più sul film non perdetevi la nostra video recensione che trovate in questa news.