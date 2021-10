Morbius: il film con Jared Leto è ambientato nel mondo di Tobey Maguire? La nuova teoria!

Con l'uscita nelle sale americane di Venom: La Furia di Carnage, il prossimo film dell'universo cinematografico della Sony sui personaggi Marvel di cui possiede i diritti in esclusiva sarà Morbius con protagonista Jared Leto. Sebbene non sia ancora chiaro in che contesto si svolgerà la pellicola, dal web è arrivata una nuova teoria a tal proposito.

Secondo un nuovo leak, il prossimo film del Sony Universe potrebbe gettare i fan ancora più in confusione, specialmente alla luce di quanto accade al termine di Venom: La Furia di Carnage. Il report afferma che Morbius sarà ambientato nello stesso universo dello Spider-Man di Tobey Maguire della trilogia di Sam Raimi, solamente che Spider-Man al momento sembrerebbe sparito da quell'universo. Alcune immagini leak che si pensavano appunto appartenenti al materiale del sequel di Venom, sono state invece riconosciute dall'attore Tyrese Gibson, che ha confermato sono tratte dal film di Morbius.

In queste immagini vediamo anche una copia del Daily Bugle che titola: "Dov'è Spider-Man". Questa cosa ha insospettito i fan tanto che adesso sono convinti che lo Spider-Man a mancare all'appello sia quello di Tobey Maguire della trilogia di Sam Raimi. La sua scomparsa potrebbe essere legata alla sua probabile apparizione in Spider-Man: No Way Home dove da tempo alcune fonti sostengono che comparirà anche il Peter Parker di Tobey Maguire accanto a Tom Holland e a Andrew Garfield.

Tempo fa era stato detto che lo Spider-Man dei manifesti in Morbius era tratto dal videogame per PS4, ma adesso è tutto rimesso in discussione. L'ultima voce, inoltre, afferma che Tobey Maguire e Andrew Garfield appariranno nel nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home in arrivo a novembre. Stando a quanto riportato da Big Screen Leaks, infatti, il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home includerà Tobey Maguire e Andrew Garfield, che compariranno nell'ultima scena del filmato (un po' come è accaduto con Dottor Octopus nel primo trailer).