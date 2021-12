Morbius: Sony pronta a girare nuove scene aggiuntive con Michael Keaton, cosa succede?

Dopo averlo rivisto nel nuovo trailer ufficiale di Morbius, Michael Keaton è tornato sul set del cinecomic della Sony Pictures con protagonista Jared Leto per girare nuove scene nei panni dell'Avvoltoio.

A rivelarlo in anteprima il solito e affidabile Murphy's Multiverse, storicamente vicino a tutto ciò che riguarda il MCU e i cinecomic più genericamente Marvel: il portale, infatti, pochi istanti fa ha pubblicato un nuovo articolo rivelando che il lavoro di Michael Keaton sul set di Morbius non è ancora in terminato, nonostante manchino solo 7 settimane alla data d'uscita del film.

Il portale guidato dal noto insider Charles Murphy non fornisce ulteriori dettagli sulla scena che l'attore di Batman starebbe girando in queste ore, ma a quanto pare la sessione di riprese aggiuntive continuerà anche la prossima settimana. A questo punto, non è chiaro se l'apparizione di Michael Keaton in Morbius sarà limitata ad un cameo o se avrà una parte più estesa, magari non limitata alle sole scene post-credit.

Ricordiamo che recentemente la Sony Pictures ha confermato l'arrivo di una nuova trilogia di Spiderman con Tom Holland, e secondo la maggior parte dei fan è molto probabile che il coinvolgimento di Michael Keaton in Morbius possa far parte di un progetto più ampio che andrà a collegarsi col futuro di Peter Parker, già in rotta di collisione con Venom.

Secondo voi come proseguirà il franchise di Spider-Man dopo No Way Home? Ditecelo nei commenti.