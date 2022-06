Morbius, i fan mettono alla prova il 'coraggio' della Sony chiedendo una nuova release!

Il flop della seconda release di Morbius ha scatenato come era facile prevedere l'ironia del web e dei detrattori della pellicola con Jared Leto. Il film fin dalla sua prima uscita è stato considerato uno dei peggiori cinecomic di sempre e solo a causa di una serie incessante di meme Sony si era convinta che il pubblico volesse rivederlo in sala.

Morbius è stato ridistribuito qualche giorno fa in oltre mille sale negli Stati Uniti, ma venerdì il secondo esordio è stato disastroso con un totale di appena $85mila dollari incassati: quella cifra, si è tramutata in un totale complessivo di $280mila dollari d'incasso per tutto il week-end. Il risultato, difficile da giudicare considerando che il film è già disponibile per il mercato home-video sia digitale che fisico, ha portato il totale degli incassi di Morbius da $73,3 milioni a ben ...$73,6 milioni, per una media di $270 dollari per sala.

L'ironia dei detrattori è quindi esplosa, con questi che sono approdati su Change.org per chiedere alla Sony di distribuire per la terza volta Morbius, dato che "tutti erano impegnati lo scorso weekend".

"Cara Sony, questo fine settimana, i fan di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di vedere ancora una volta Morbius nei cinema. Sebbene sia stata un'opportunità fantastica, c'è stato un problema: questo fine settimana eravamo tutti impegnati. Alcuni di noi si stavano lavando i capelli, altri dovevano studiare e altri ancora avevano già preso altri impegni. Non interpretate questo fatto come disinteresse da parte nostra. Se doveste far uscire di nuovo Morbius nelle sale, fatecelo sapere e noi ci saremo di sicuro. A meno che non succeda qualcosa. Firmato, Fan dei film".

Nel frattempo, vi ricordiamo che Morbius è disponibile in versione digitale dal 17 maggio scorso, mentre sarà possibile visionarlo in Blu-ray e DVD a partire dal prossimo 14 giugno.