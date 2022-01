Morbius: fan Marvel paragonano il film con Jared Leto a New Mutants per i continui rinvii

La notizia del giorno è quella che vede Sony Pictures annunciare un nuovo rinvio dell'uscita nelle sale cinematografiche di Morbius, il prossimo tassello dell'universo cinematografico dei villain di Spider-Man per cui i fan Marvel dovranno attendere ancora prima di poterlo finalmente vedere al cinema. Il film uscirà adesso il prossimo 1° aprile.

Dopo l'ennesimo slittamento di Morbius nelle sale, adesso i fan - furiosi di dover aspettare ancora tre mesi - stanno paragonando il film con Jared Leto allo sfortunato ultimo film sugli X-Men, ovvero New Mutants, che a furia di essere slittato continuamente finì per uscire in sala quando ormai si era in condizione di pandemia di coronavirus e quelli che andarono in sala furono pochissimi relegando il film al quasi totale anonimato. Con il rinvio di oggi, è la settima volta che la Sony si ritrova a dover annunciare una nuova data d'uscita per Morbius.

Inizialmente programmato per un'uscita il 10 luglio 2020, il film fu poi spostato al 31 luglio 2020 (quando ancora la situazione pandemica era allarmante e Tenet di Christopher Nolan non fornì prestazioni incoraggianti) e successivamente al 19 marzo 2021. Dopo la nuova ondata di contagi, altro rinvio, stavolta all'8 ottobre 2021 ma la data cambiò ancora per lo slittamento parallelo di Venom: La Furia di Carnage. Si passò quindi dal 21 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, che fino ad oggi era la data definitiva. Adesso i fan dovranno attendere il 1° aprile 2022 sperando non cambi più.

"Morbius sta diventando il nuovo New Mutants", dice una fan su Twitter; "New Mutants 2.0" dice un altro; "New Mutants non sembra così brutto adesso". C'è chi spera invece che il rinvio permetterà a Sony di aggiungere Andrew Garfield a Morbius, magari in una delle scene post-crediti del film con Jared Leto. Vedremo...