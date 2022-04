Morbius esordisce al primo posto al box office, ma potrebbe avere vita breve

Mentre i fan stanno già discutendo il contenuto delle scene post credit di Morbius, il cinecomic della Sony esordisce al primo posto del box office nord-americano dove ha guadagnato $17,1 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione.

Le stime del settore prevedono un'apertura di 40 milioni di dollari sull'intero week-end per il cinecomic con protagonista Jared Leto, con la Sony che ha rivisto le sue proiezioni tra i $38 e i $41 milioni di dollari: non vanno a favore dello studio gli ampi costi di marketing, lievitati negli anni (si, anni: Morbius, come ricorderete, doveva uscire nel 2020 prima del Covid-19) ma un grande pro è il budget significativamente più economico rispetto ad altri film Marvel, budget che la Sony ha riportato a $75 milioni.

Tuttavia, sebbene il punto di pareggio sia relativamente più basso rispetto alla media dei cinecomics, Morbius potrebbe avere vita difficile al botteghino a causa della scarsa ricezione della critica e del pubblico: al momento della stesura di questo articolo il punteggio di Rotten Tomatoes è del 16%, mentre il gradimento su CinemaScore è un C+. Con l'arrivo di Animali Fantastici: I segreti di Silente dietro l'angolo, l'antieroe barra villain di Spider-Man potrebbe perdere la sua corona di re del box office molto presto.

Il podio di questa settimana è completato poi da The Lost City della Paramount, che al secondo posto nelle classifiche ha guadagnato $4,3 milioni venerdì e dovrebbe intascare un totale di $14,6 milioni nel corso del week-end, e The Batman della Warner Bros. al terzo posto: con più di un mese di programmazione alle spalle e l'uscita su HBO Max ormai imminente, il cinecomic di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson ha incassato altri $3,1 milioni venerdì, e nel suo quinto fine settimane supererà agilmente gli $11 milioni di dollari nei soli Stati Uniti per un totale globale di quasi $700 milioni.

