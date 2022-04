Morbius, esordio col botto anche in Italia: quasi 2 milioni dopo il primo weekend!

L'universo cinematografico Sony non avrà ancora le spalle larghe del Marvel Cinematic Universe, ma la cosa non sembra essere un problema: proprio in queste ore Morbius sta infatti ottenendo risultati assolutamente in linea con le aspettative, se non addirittura superiori a queste, non facendo eccezione neanche al nostro botteghino.

Mentre il regista Daniel Espinosa rivendica la nascita del multiverso come merito di Sony e non dei Marvel Studios, infatti, il box-office italiano fa segnare un weekend d'esordio da sogno per il film con Jared Leto e Matt Smith, che al momento continua a reggere su cifre davvero interessanti.

Stando al comunicato di Sony, infatti, in Italia Morbius avrebbe incassato durante il solo weekend d'apertura ben 1,6 milioni di euro: cifre che testimoniano la grande voglia di cinecomic del pubblico italiano, e che segnano ancora una volta un successo per un franchise che, nonostante le recensioni non sempre entusiaste, ha finora fatto registrare ottimi risultati a partire dal primo Venom.

Attualmente, comunque, critica e incassi non sembrano andare di pari passo: i pareri di fan e critici su Morbius sembrano tutt'altro che entusiasti, ma la cosa non sembra scoraggiare i milioni di fan che in questi giorni stanno fiondandosi in sala per il nuovo capitolo dell'universo Sony. Jared Leto, intanto, pensa già al futuro: l'attore si è detto favorevole all'arrivo dei Sinistri Sei.