Morbius: esiste una director's cut? Risponde il regista Daniel Espinosa

Nonostante un esordio col botto al botteghino, Morbius non ha convinto il pubblico, che ha trovato il film sul personaggio interpretato da Jared Leto fin troppo banale. Questo ha portato molti a chiedersi: esiste una director's cut della pellicola? Ecco la risposta del regista Daniel Espinosa.

La domanda nasce spontanea, perché dalla visione in sala sembra proprio che manchino delle parti al film, che potrebbero essere state tagliate proprio dalla produzione. La questione è stata posta a Espinosa dallo scrittore di Uproxx, Mike Ryan, che ha subito tagliato corto. "Sono un grande fan di Safe House" ha detto Ryan. "Sono un grande fan di Life. Sono certo che hai dato un'occhiata alle recensioni di questo [Morbius]. Non sembra uno dei tuoi film e sono curioso, questo è il cut finale che hai consegnato? C'è altro [che non abbiamo visto]?"

Espinosa, ovviamente, non ha dato una risposta vera e propria, ma ha fatto intendere che c'è sicuramente dell'altro. "Credo di lavorare al meglio quando ho molto potere decisionale. Ma questi sono grandi film che attirano l'interesse di molte persone. Ogni volta sono processi diversi."

Una risposta piuttosto diplomatica che non lascia dubbi: esiste. E adesso, considerando il coinvolgimento crescente che ci sarà di Morbius nel franchise, che potrebbe includere l'arrivo dei Sinistri Sei, ci si chiede: vedremo mai il cut di Espinosa?