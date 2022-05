Morbius, l'esilarante honest trailer distrugge il film con Jared Leto

Gli honest trailer non hanno mai risparmiato nessuno, ma questa volta, va detto, è un po' come sparare sulla Croce Rossa: Morbius è un film che è già stato abbondantemente demolito dai pareri di critica e fan praticamente in tutto il mondo, per cui questo non è che il colpo di grazia a un'operazione nata decisamente sotto una cattiva stella.

Mentre un post di Jared Leto sembra annunciare Morbius 2, dunque, il nuovo episodio della nota serie YouTube di Screen Junkies prende di mira proprio il nuovo film dell'universo Sony incentrato (almeno per il momento) sui villain di Spider-Man: i punti deboli da utilizzare come bersagli, d'altronde, non mancano di certo.

Dai continui rinvii agli enormi problemi di scrittura, passando per la CGI e per i personaggi secondari non particolarmente brillanti (per usare un eufemismo): l'honest trailer di Morbius non fa prigionieri, come giustamente chiedevano i tanti fan accorsi nei mesi scorsi a chiedere un video dedicato al film Marvel/Sony con Matt Smith.

Nonostante le critiche e le prese in giro, comunque, il ritorno economico sembrerebbe esser stato abbastanza soddisfacente da pensare già a un ritorno del nostro vampiro assetato di sangue: il povero Michael riuscirà a risollevarsi? Lo scopriremo solo col tempo! Qui, intanto, trovate tutti i dettagli sull'edizione home-video di Morbius.