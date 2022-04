Morbius, tutti gli easter egg: nuovi collegamenti con i prossimi Spider-Man?

Arrivato lo scorso 31 marzo nelle sale, Morbius di Sony Pictures non sta ottenendo il successo sperato, criticato sia dai professionisti che dagli spettatori. Eppure, con la quantità incredibile di easter egg che ha messo in campo, sembra anticipare molti sviluppi futuri con tutte le saghe di Spider-Man, dall'MCU alle vecchie incarnazioni.

Ormai non si può più fare riferimento alle nuove pellicole di Sony Pictures messe in campo nell’universo di Spider-Man, senza tenere conto del potenziale narrativo creato a partire dal terzo capitolo della Home Saga, che si vede ora realizzato un mashup dei costumi dei tre Spider Man. Molti easter egg avvistati nel nuovo cinecomic con Jared Leto fanno riferimento a questi possibili sbocchi narrativi. Proprio ora che nuove speranze si accendono sullo Spider Man 4 di Sam Raimi. Attenzione però, perché seguono spoiler!

Horizon Labs: La compagnia rivoluzionaria nel campo della medicina di cui Michael Morbius è a capo sarà la culla della sua trasformazione. Ma lo è stata, nei fumetti, anche per la nemesi del villain. Lo stesso Peter Parker infatti ci avrebbe lavorato, sviluppando nuove teconologie per il suo costume. Lì Morbius vi creò anche un siero anti-ragno, che potrebbe tornare in vista degli scontri futuri fra Morbius e gli Spider Man.

LCV Murnau: È la nave a bordo della quale Morbius tenta il suo esperimento. Ma è anche il cognome del principe dell’espressionismo tedesco, lo storico regista Friedrich Wilhelm Murnau, il cui Nosferatu del 1922 fece la storia delle pellicole sui vampiri e del cinema tutto.

Daily Bugle: La nota testata di New York, già vista anche in Venom, è diventata ormai una presenza fissa nelle pellicole sull’universo di Spider-Man. E andare a caccia di titoli è sempre un buon modo per cercare link e collegamenti ad altri canoni. E su un’edizione in particolare che si vede nel film, di link ve ne sono a iosa.

Camaleonte: Si legge infatti della sua fuga in uno dei titoli, storico nemico dell’Arrampicamuri che troveremo infatti in Kraven the Hunter, standalone attualmente in sviluppo sull’altra nota nemesi di Spidey.

Andrew Garfield: Potrebbe riferirsi a lui il titolo “Novanta giorni dall’ultimo avvistamento di un supereroe”, visto quanto ci rivela il suo personaggio in merito all’abbandono del costume in No Way Home.

Rhino e Black Cat: Citati anche loro nel Daily. Il primo in particolare, pur facendo riferimento a uno zoo, parla della fuga dell’essere con allegata una foto molto simile all’ultima inquadratura di The Amazing Spider-Man 2, che introduceva il Rhino di Paul Giamatti.

Doctor Who: Considerando che Matt Smith ha interpretato l’11esimo dottore, sembrano riferirsi alla serie le lancette degli orologi inquadrati (fisse sulle 11:00) e una delle sue battute: “Quanto dolore senti da 1 a 10? 11!”.

Matrix: C’è persino la saga con Keanu Reeves per il modo in cui Morbius evita i proiettili, i rallenty, la fotografia che gioca con il blu e il rosso delle due pillole. Anche lo scontro in metropolitana ricorda quello con l’Agente Smith nel primo film.

Hulk: La pellicola dimenticata con Edward Norton trova citazione quando Morbius parla agli agenti dell’FBI che lo tengono in custodia: “Non vorreste vedermi affamato”. Nel film del 2008, Banner sbagliava pronuncia in portoghese per: “Non vorreste vedermi arrabbiato”. Invece diceva “affamato”.

Basilisco: Storico nemico di Morbius, si legge il suo nome in una scritta del film. Che sia pronto a fare il suo debutto in futuri sequel?

Batman: Nonostante si tratti di un eroe DC, sembra inequivocabile la scena in cui Morbius si fa avvolgere nel silos pieno di pipistrelli, come quella di Nolan all’interno della caverna di Batman Begins.

Li avevate notati tutti? Cosa ne pensate del film? Ditecelo nei commenti!