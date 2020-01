Morbius doveva inizialmente apparire nella trilogia di Blade con Wesley Snipes

Non manca molto all'arrivo del primo trailer ufficiale di Morbius, esordio cinematografico dell'iconico villain di Spider-Man con un film standalone targato Sony e con protagonista Jared Leto. Ma il personaggio avrebbe dovuto esordire al cinema molti anni fa...

A un certo punto, nella parte conclusiva di Blade, il film dedicato al mezzo-vampiro della Marvel nella trilogia sviluppata dalla New Line Cinema tra il 1998 e il 2004, il personaggio in questione interpretato da Wesley Snipes avrebbe dovuto imbattersi proprio in Morbius! Interpretato all'epoca da Stephen Norrington, tra una cosa e l'altra nel corso delle riprese del film la scena in questione fu eliminata dal montaggio. La scena rifece la sua comparsa nelle edizioni in Blu-Ray della pellicola (che potete visualizzare in alto in questa pagina).

Adesso, il personaggio avrà un film interamente dedicato per esordire come si deve in questo nuovo universo cinematografico concepito da Sony Pictures, che segue a poco più di un anno di distanza il Venom con Tom Hardy. Il produttore della pellicola Avi Arad aveva dichiarato qualche tempo fa che questo non è che l'inizio dei film dedicati ai personaggi Marvel appartenenti al catalogo Sony: "Non vi resta che attendere per vedere che aspetto avrà e che cosa abbiamo creato con il personaggio, lo adorerete. Ci sono poi altri grandi personaggi in arrivo. Lo vedrete. Abbiamo solo cominciato a scaldarci".

In una successiva intervista, sempre Arad ha dichiarato: "E' una cosa stupenda che due attori come Jared Leto e Tom Hardy abbiano deciso di avere dei loro personaggi. E sono personaggi che entrambi amano. Di solito non ottieni attori del genere. Li chiami, avviene un incontro in cui si discute un po' di tutto e alla fine non se ne fa mai nulla. Ma questi film è quello che volevano davvero fare. Ci siamo incontrati con loro e alla fine erano solo attori che volevano essere diversi da quello che sono in realtà".

Il trailer di Morbius è atteso in giornata e intanto si continua a parlare dell'immagine leak in cui appare un'effigie di Spider-Man, che in molti vedrebbero come un collegamento diretto alla trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire.