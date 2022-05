Morbius, i dettagli dell'home-video Eagle Pictures: a giugno arriva anche Licorice Pizza

In attesa di scoprire se Morbius 2 diventerà realtà, preparatevi a tornare nel mondo Marvel-Sony con l'edizione home-video di Morbius edita da Eagle Pictures, in uscita nel mese di giugno.

Il film dedicato all'anti-eroe Marvel sarà disponibile dal 15 giugno nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una imperdibile Steelbook 4K con tantissimi contenuti extra e una card lenticolare da collezione, che sarà presente in tutte le edizioni. In particolare, l'edizione DVD conterrà come extra gli approfondimenti "Definizione dell'anti eroe", "Il buono, il brutto, il cattivo" e "Supporting Cast", mentre in quelle Blu-ray e 4K saranno disponibili anche le featurette "Errori sul set", "Luci, camera, azione", "Definizione dell'antieroe", "Il buono, il brutto, il cattivo", "Supporting Cast", "Durante il lavoro di stunt", "Easter Egg notturni" e "Da umano a vampiro" e "Effetti visivi".

La distribuzione Eagle Pictures però non si ferma qui: a partire dall’8 giugno sarà infatti disponibile Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, edito nei formati DVD e Blu-ray con all'interno un gadget personalizzato e contenuti extra, tra cui making of e scene tagliate, mentre dal 23 giugno uscirà Il ritratto del duca di Roger Michell, regista della fortunatissima commedia romantica Notting Hill, che sarà disponibile nei formati DVD e Blu-ray.

Per altre letture vi ricordiamo che Morbius è già disponibile in digitale, dove sta riscuotendo notevoli incassi.