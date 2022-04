Morbius, Daniel Espinosa: 'Il Multiverso lo ha creato la Sony, non i Marvel Studios'

Dopo aver discusso la cancellazione di alcune scene di Morbius, il regista Daniel Espinosa ha commentato lo status del Multiverso cinematografico della Marvel che, come visto in Spider-Man: No Way Home, ha collegato gli eventi dei film Sony a quelli di Disney e Marvel Studios.

"L'idea di muoversi tra i mondi è stata inventata dalla Sony, non dal MCU" ha precisato il regista di Morbius. "Lo hanno fatto loro, e io di conseguenza ho dovuto adattarmi a questo approccio. Credo sia questo il problema con l'universo Marvel, nei fumetti è in continua espansione. Ci sono regole che si vengono a creare strada facendo tutti insieme, ma è chiaro che ogni artista abbia le proprie idee. L'idea generale dell'universo Marvel è che devi creare un clima di collaborazione in modo che tutte le storie funzionino in maniera collettiva. Se hai Chris Claremont che sta lavorando su X-Men e ha parlato con Steve Ditko, possono uscire chiaramente delle certe idee, ma se poi viene coinvolto anche J. Michael Straczynski, allora ci saranno altre idee in gioco e una volta stabilite queste regole aggiuntive bisogna seguirle".

Del resto il Multiverso Marvel sul grande schermo è piuttosto complicato: in Spider-Man: No Way Home, i personaggi che conoscono l'identità segreta di Peter Parker vengono trasportati nel Marvel Cinematic Universe a causa di un incantesimo di Doctor Strange andato storto, ma come spiegato dallo stesso Espinosa l'incantesimo ha avuto un effetto diverso sull'Adrian Toomes di Michael Keaton, che invece è finito nell'universo della Sony. Il regista, prima dell'uscita del film, aveva rivelato che l'Avvoltoio che vediamo in Morbius è lo stesso personaggio di Spider-Man: Homecoming: "Alla fine di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, e nel corso della storia dello stesso No Way Home, è chiaramente stabilito che è possibile che i personaggi si spostino da un universo all'altro", aveva detto Espinosa a Cinemablend durante una sessione di domande e risposte su Twitter. "Gli eventi di No Way Home hanno avuto l'effetto di trasferire Venom e Avvoltoio (e forse altri) tra l'MCU e il VenomVerse".

Che il fatto che Adrian Toomes fosse a conoscenza dell'identità segreta di Spider-Man abbia giocato un ruolo nel suo viaggio interdimensionale? I fan attendono chiarimenti da parte di Sony. Nel frattempo, se ve le siete perse, ecco la descrizione delle scene post credit di Morbius.