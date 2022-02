Morbius, Daniel Espinosa: 'É uno dei personaggi più altruisti dell'Universo Marvel'

Ilrinvio di Morbius ha fatto notevolmente crescere l'hype per questa sorta di spin-off di Spider-Man e ora, il regista Daniel Espinosa ha voluto paragonare questo particolare vampiro ad alcuni importanti personaggi degli X-Men.

"La maggior parte dei grandi eroi sono antieroi. La maggior parte di noi è restia ad accettare di essere il prescelto e Morbius è lo stesso. I personaggi più interessanti dell'universo Marvel sono sempre stati quelli che hanno avuto sempre una certa ambiguità: Magneto, Rogue, Wolverine, a modo suo Venom. Tutti questi personaggi sono quelli che sono fondamentalmente i più affascinanti per noi spettatori e lettori di fumetti".

Daniel Espinosa continua poi definendo il Morbius di Jared Leto uno dei personaggi più altruisti dell'Universo Marvel per via della sua tragica origine:

"Michael Morbius è uno dei personaggi più altruisti dell'Universo Marvel. È uno dei pochi che crede davvero nel bene. Questo brav'uomo ha una malattia orribile e nel tentativo di salvare se stesso e le persone di cui si prende cura, si trasforma in un mostro".

Il regista spiega inoltre cosa rende Michael Morbius una brava persona, nonostante il suo aspetto sembri affermare l'opposto: "Quando Morbius scopre la sua bestia interiore, ne ha paura e ha quindi paura dei suoi poteri. Ha paura che prendano il sopravvento e lo cambino, quindi tenta di resistergli. Per diventare l'eroe, deve accettare il suo destino: il viaggio di Morbius è accettare che rimarrà ancora la persona che è, ma deve sfruttare questi poteri. Alla fine è una brava persona. Sta usando il suo talento, le sue abilità, la sua educazione, il suo cervello, per un bene superiore. I difetti non gli mancano però: sta infrangendo molte regole, ma lo sta facendo per trovare la cura e aiutare le persone come lui".

Jared Leto crede che Morbius sia perfetto per lui e noi, non vediamo l'ora di vederlo all'opera nei panni orripilanti di questo antieroe che sicuramente avrà molto da dire nel futuro del MCU. Voi cosa ne pensate?