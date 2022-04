Morbius: Daniel Espinosa commenta i piani della Sony per il futuro del VenomVerse

Dopo aver risposto alle tante critiche ricevute da Morbius, il regista Daniel Espinosa ha guardato al futuro e commentato i misteriosi piani della Sony per il futuro della saga del VenomVerse.

Durante una recente intervista promozionale, infatti, il regista ha dichiarato: "Penso che il futuro per questa saga sia molto eccitante e sono convinto che i piani della Sony, che sono tenuti segreti in stanze superblindate alle quali io non ho accesso, ma di cui forse ho sentito qualcosa nei corridoi, beh, quei piani mi riempiono di gioia. Però non posso rivelare nulla, mi capite vero? Probabilmente mi ucciderebbero se lo facessi."

Morbius ha aperto con $84 milioni in tutto il mondo, con le scene post-credit - commentate dallo stesso Espinosa prima dell'uscita del film - che hanno mostrato il ritorno dell'Avvoltoio di Michael Keaton, peraltro già anticipato dai trailer. Il VenomVerse è costituito finora da Venom, Venom: La furia di Carnage e Morbius, con le riprese di Kraven il Cacciatore già iniziate e un film su Madame Web in sviluppo attivo. Chiaramente in tutto questo manca il 'buono' - o il cattivo, dal punto di vista di Venom e compagnia - ovvero Spider-Man: sempre secondo Espinosa, comunque, lo Spiderman del VenomVerse sarà svelato molto presto.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.