Morbius, il Daily Bugle su TikTok sposta l'attenzione sul film con Jared Leto

In previsione dell'imminente uscita nelle sale di Morbius, il nuovo film Sony nell'universo di Spider-Man, l'account TikTok del quotidiano fittizio Daily Bugle, sta spostando l'attenzione sul film con protagonista il premio Oscar Jared Leto, che interpreta il dottor Michael Morbius. Il film è prodotto esclusivamente da Sony.

Morbius - che il regista ha dichiarato di aver realizzato anche ispirandosi ai Pokémon - racconta la storia del biochimico Michael Morbius sta cercando di curarsi da una malattia del sangue. Tuttavia, nel corso dei suoi esperimenti, s'infetta inavvertitamente con una forma di vampirismo.



Nicque Marina, attrice ed influencer, si è autoproclamata come nuova corrispondente social del Daily Bugle nel nuovo video pubblicato sull'account ufficiale, come la Betty Bryant di Angourie Rice.

"Il dott. Michael Morbius sta facendo parlare di sé per aver rifiutato pubblicamente un prestigioso premio della comunità scientifica" spiega Marina nel video.



L'influencer descrive alcune caratteristiche di Morbius, specificando che è il massimo esperto mondiale di malattie del sangue, direttore dei prestigiosi Horizon Labs e inventore del sangue sintetico.

Morbius sarà nelle sale il prossimo 1° aprile.



Sul nostro sito potete scoprire l'analisi del trailer di Morbius, il film Sony con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson e Michael Keaton nel ruolo di Avvoltoio.