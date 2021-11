Morbius, i confusi easter-egg del trailer: in quale universo è ambientato il film?

In questi giorni in cui si fa un gran parlare della possibile collisione del Marvel Cinematic Universe con l'universo cinematografico targato Sony, Morbius non può certo ritenersi esente dal discorso: il personaggio di Jared Leto potrebbe trovarsi coinvolto nell'operazione al pari di Venom e tanti altri, e le avvisaglie sembrano esserci tutte.

Il nuovo trailer di Morbius rilasciato durante la giornata di ieri, però, ha letteralmente mandato in tilt i fan Marvel di tutto il mondo, travolti da un'inattesa quanto ingestibile valanga di easter-egg che rendono davvero difficile l'impresa di contestualizzare con precisione il film sul vampiro interpretato dalla star di Mr. Nobody.

Nel trailer sono infatti presenti riferimenti allo Spider-Man di Sam Raimi (un murales che ritrae il personaggio di Tobey Maguire con tanto di scritta "Murderer"), ma anche a The Amazing Spider-Man (nella skyline di Manhattan è ben visibile quella che ha tutta l'aria di essere la torre della Oscorp vista nei film con Andrew Garfield), a Spider-Man: Homecoming (la già nota presenza dell'Avvoltoio di Michael Keaton) e addirittura a Venom (l'edizione del Daily Bugle è la stessa che appare nel film con Tom Hardy).

Insomma, un minestrone nel quale è davvero difficile orientarsi: in quale universo sarà ambientato questo Morbius? E se si trattasse di un modo per lasciarci intendere che non vi saranno più confini tra un universo e l'altro? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi! Voi, intanto, fateci sapere la vostra opinione nei commenti.