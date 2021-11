Morbius, la conferma in una nuova featurette: il trailer arriva domani!

In questi giorni in cui si parla in maniera sempre più insistente della probabile collisione tra il Marvel Cinematic Universe e l'universo cinematografico Sony, l'interesse dei fan per il Morbius di Jared Leto non può che aumentare di qualche grado, tanto più ora che pare imminente l'uscita del nuovo trailer del film.

Già nelle scorse settimane i fan si chiedevano quando sarebbe arrivato il nuovo trailer di Morbius, con le supposizioni più accreditate ad indicare proprio questo novembre come finestra per l'attesa release: previsioni quanto mai azzeccate, visto l'annuncio arrivato pochi minuti fa.

Tramite social, infatti, Jared Leto ha condiviso una breve featurette che vede come protagonista proprio il suo personaggio ma che, soprattutto, annuncia l'uscita del nuovo trailer di Morbius per la giornata di domani: poche ore di attesa, dunque, e il primo vampiro dell'universo cinematografico Sony (e del Marvel Cinematic Universe?) ci svelerà altri dettagli sul film che lo vedrà protagonista.

"Fate la conoscenza del Dr. Michael Morbius e del suo potentissimo alter-ego, al debutto sul grande schermo a 50 anni dal suo esordio nei fumetti Marvel. Il nuovo trailer arriva domani" scrive Leto nel suo post Instagram. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Qualcuno, intanto, immagina un inatteso legame tra Morbius e lo Spider Man di Sam Raimi.