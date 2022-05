Morbius, il nuovo concept art mostra la Blood Suit: guardate!

Nonostante si sia rivelato un grande flop, Morbius aveva un potenziale decisamente maggiore di quanto abbia dimostrato il film con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Un nuovo concept art pubblicato sui social mostra quello che avrebbe potuto essere il look 'blood suit' del personaggio principale.

In un post su Instagram, Constantine Sekeris ha condiviso delle immagini del concept design che le venne commissionato per il film.

Il costume sarebbe stato indossato sotto gli abiti quotidiani del personaggio e vanta alcuni dettagli importanti davvero innovativi dal punto di vista tecnologico, che riproducono i muscoli mentre il sangue scorre attraverso dei tubi.



Come gli spettatori del film sapranno, Morbius non sarà dotato di questo costume ma il 'blood suit' poteva essere un accessorio interessante per il personaggio, che avrebbe conferito maggior vivacità al suo look, da molti ritenuto troppo spento. Da Morbius sono stati rimossi i riferimenti a Spider-Man, aumentando le critiche al progetto Sony.

Morbius racconta la storia del biochimico Michael Morbius (Jared Leto) impegnato a guarire da una malattia del sangue con una soluzione sperimentale che finirà per trasformarlo in un vampiro.



Il personaggio Marvel prende vita nel film Sony grazie alla regia di Daniel Espinosa e all'interpretazione di Jared Leto.

Sul nostro sito potete trovare la recensione di Morbius, che non ha ottenuto grandi riscontri tra fan e critica.