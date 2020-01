Morbius avrà un personaggio di Far From Home: il film potrebbe essere legato al MCU

L'universo Marvel-Sony attualmente in costruzione potrebbe essere più connesso al Marvel Cinematic Universe di quanto si pensi, dato che un nuovo report indica che un personaggio di Spider-Man: Far From Home comparirà anche in Morbius.

ComicBook.com riporta infatti che J.K. Simmons, interprete di J. Jonah Jameson, avrà una piccola parte non dissimile da quella avuta nella scena post-credit del film MCU diretto da Jon Watts con protagonista Tom Holland. Inoltre, sempre secondo ComicBook, la New York in cui è ambientato il cinecomic con Jared Leto è la stessa di quella in cui si muove il Peter Parker che i fan dei Marvel Studios hanno imparato ad amare, dato che i suoi palazzi saranno tappezzati dai manifesti da ricercato messi in giro dopo la grande rivelazione di Mysterio.

ComicBook però mette le mani avanti, ammettendo che i riferimenti al MCU potrebbero venire tagliati dalla versione che sarà distribuita nelle sale, e che tutto dipenderà dai termini dell'accordo Marvel Studios-Sony. Il sito però è speranzoso e riporta alcune vecchie dichiarazioni di Kevin Feige, che anticipò la possibile apparizione di Holland in alcuni film Sony dopo l'annuncio del nuovo accordo fra le due compagnie:

"Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nel MCU continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto contenti di poter continuare a lavorare con il personaggio. Spider-Man è un'icona la cui storia attraversa il pubblico di tutte le età in ogni parte del mondo, e si dà il caso che sia anche l'unico supereroe in grado di varcare le soglie di due universi cinematografici diversi, quindi mentre la Sony continuerà a sviluppare il proprio Spider-Verse chissà quali sorprese potrebbe riservare il futuro."

Staremo a vedere se il trailer di Morbius, ormai imminente, dissiperà i dubbi sulla questione. Per altri approfondimenti date un'occhiata al look di Jared Leto nel cinecomic in uscita a luglio.