Morbius: ecco come il regista Daniel Espinosa ha risposto alle critiche

Dopo aver recentemente discusso della possibilità di una director's cut di Morbius, Daniel Espinosa, regista del nuovo cinecomic di casa Sony con Jared Leto, nel corso di un'intervista con Insider ha risposto alle feroci critiche rivolte al suo ultimo film, da molti definito come uno dei peggiori film di supereroi di sempre.

Come saprete, le recensioni di Morbius sono state generalmente impietose, portando al peggior punteggio di Rotten Tomatoes per un film di Spider-Man. A tal proposito, vi ricordiamo che Morbius non fa parte del Marvel Cinematic Universe, ma è uno spin-off destinato a collocarsi nel nuovo universo di Spider-Man in lavorazione presso Sony. Di questo universo, ad esempio, farà parte anche il film di Madame Web in lavorazione presso la major giapponese.

Comunque, nonostante le pessime recensioni, Morbius ha ottenuto un gran debutto al box office della scorsa settimana. Del resto, il legame di Morbius con Spiderman e l'etichetta Marvel sono sempre in grado di suscitare grande interesse negli appassionati. Così, lo stesso regista ha spiegato come sia stato spiazzante per lui avere a che fare con un pubblico così vasto e con un'attenzione mediatica così elevata.

Entrando nel dettaglio, qui di seguito potete leggere come Daniel Espinosa ha reagito all'accoglienza riservata da critica e pubblico a Morbius: "È così strano realizzare qualcosa di così... pubblico. Senti, provo molto odio per me stesso, quindi sono già da solo molto critico verso il mio lavoro. Sono sempre concentrato sul fare meglio, ma sono anche orgoglioso di quello che faccio".