Morbius, tutto come previsto: il ritorno in sala è un flop clamoroso al box office

La spassosa e virale campagna meme sui social nei giorni scorsi ha convinto Sony Pictures a riportare Morbius nelle sale, ma una volta tornato sui grandi schermi del Nord-America il cinecomix con Jared Leto spin-off di Spider-Man ha floppato un'altra volta.

Come riportato da Forbes, il film incentrato sull'antieroe vampiresco della Marvel guidato da Jared Leto è stato ridistribuito in oltre mille sale negli Stati Uniti, ma venerdì il secondo esordio è stato disastroso con un totale di appena $85mila dollari incassati: quella cifra, si è tramutata in un totale complessivo di $280mila dollari d'incasso per tutto il week-end. Il risultato, difficile da giudicare considerando che il film è già disponibile per il mercato home-video sia digitale che fisico, ha portato il totale degli incassi di Morbius da $73,3 milioni a ben ...$73,6 milioni, per una media di $270 dollari per sala.

Sony ha annunciato che Morbius sarebbe tornato in 1.037 sale negli Stati Uniti per quello che sarebbe stato tecnicamente il suo decimo week-end di programmazione dopo che il film è finito nelle tendenze social grazie ad una raffica di meme, con i fan che si sono divertiti ad 'inserire' digitalmente il Morbius di Jared Leto in altri film e serie televisive, come Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Better Call Saul. In particolare, la frase "It's Morbin' time!" (uno scherzo sullo slogan dei Power Rangers, "It's morphin' time!") è diventato sempre più popolare tra i fan della Marvel.

Per l'occasione, è stato addirittura creato un nuovo teaser trailer di Morbius.