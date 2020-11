Morbius, ecco come i poteri del vampiro potranno tenere testa a Venom e Spider-Man

Come sappiamo ormai da un anno, la prossima aggiunta in linea temporale a quello che è conosciuto come Sony Pictures Universe of Marvel Characters sarà il Morbius di Daniel Espinosa (Life) con protagonista Jared Leto nei panni del protagonista titolare, vampiro di questo grande universo interconnesso.

ScreenRant raggiunge oggi i fan dell'Universo Marvel targato Sony con una domanda: come potrebbero interfacciarsi e confrontarsi i poteri di Morbius con il Venom di Tom Hardy e lo Spider-Man di Tom Holland? In sostanza, quali sono i suoi reali poteri - ovviamente nel film - e come saranno inseriti all'interno di questo macro-progetto cinematografico.



Nel primo trailer, Morbius menziona alcune della abilità acquisite dopo l'esperimento con il DNA dei pipistrelli vampiro, tra cui ci sono aumento smodato di forza e velocità, ecolocalizzazione e l'impulso opprimente e vorace di consumare sangue umano. Nei fumetti, oltre a questi poteri, Morbius possiede anche la vista notturna, la capacità di ipnotizzare le vittime con poca forza di volontà e un fattore di guarigione accelerato, e sebbene sia sensibile alla luce solare non possiede altri handicap tipici dei vampiri tradizionali.



In termini di forza, intelletto e agilità e praticamente allo stesso livello di Venom, e almeno nel film sembrerebbe proprio come il Simbionte in grado di camminare sui muri. Rispetto a Spider-Man, invece, manca dei sensi potenziati e del fattore rigenerante. Comunque si tratta di un avversario pericoloso soprattutto di notte grazie alle sue straordinarie abilità provenienti dal DNA animale dei pipistrelli.



Secondo voi chi vincerebbe tra i tre, in uno scontro? Ditecelo nei commenti.