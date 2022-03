Morbius, clamoroso: trapelate le scene post-credit, fate attenzione agli spoiler

Il poster 3D di Morbius sbarcato a Milano nei giorni scorsi ha anticipato l'uscita del prossimo cinecomic della Sony Pictures legato al mondo di Spider-Man, ma purtroppo qualcuno online sta cercando di rovinare la sorpresa ai fan.

In queste ore, infatti, lo youtuber Landri, che sostiene di aver partecipato all'anteprima di Parigi per il film con Jared Leto, ha descritto nel dettaglio le due scene post-credit di Morbius: non vi riveleremo le informazioni di cui è entrato in sospetto youtuber, ma cogliamo l'occasione per avvertivi del pericolo spoiler su Morbius che in queste ore ha iniziato a girare online. Se non volete rovinarvi la sorpresa, dunque, navigate sui social con le antenne dritte e gli occhi ben aperti.

Morbius uscirà in Italia la prossima settimana, da giovedì 31 marzo: incentrato su uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel Comics, l’antieroe Michael Morbius, il film arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infettato da una rara e pericolosa malattia del sangue e determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Ma quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto una maledizione, potenzialmente più pericolosa della malattia stessa.

Il film, diretto da Daniel Espinosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, include nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson e Michael Keaton, che torna nel ruolo di Adrian Toomes già interpretato in Spider-Man: Homecoming.



