Morbius è al cinema: lo spin-off di Spiderman con Jared Leto ha delle scene post credit?

Oggi 31 marzo arriva al cinema, con un giorno d'anticipo rispetto al mercato nord-americano, Morbius, il nuovo cinecomic della Sony Pictures basato sul celebre villain vampiro di Spider-Man.

Terzo progetto spin-off dopo i due film dedicati a Venom con protagonista Tom Hardy, Morbius vanta il premio Oscar Jared Leto nei panni del personaggio principale, il dottor Michael Morbius, uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel: affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue ma determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata ... e quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela molto presto in una maledizione potenzialmente più pericolosa della malattia che avrebbe dovuto curare.

Come sempre in questo caso, anche Morbius include delle scene post credit, esattamente come capitato ai precedenti cinecomic della Sony basati su personaggi Marvel, ovvero Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home: per il momento non vi riveleremo il contenuto delle sequenze post credit (ben due, e ci sarà tempo per discuterne insieme), ma se non volete perdervele il consiglio è quello di rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda.

