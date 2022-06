Morbius: il cinecomic tornerà nei cinema dopo la campagna di meme sui social

Morbius di Sony ritornerà presto nei cinema, come confermato da ComicBook.com. La nuova programmazione del film inizierà venerdì 3 giugno in oltre 1.000 sale. La pellicola ispirata ai fumetti Marvel ha fatto il suo debutto nelle sale due mesi fa e diverse settimane dopo è già diventato disponibile per l'acquisto sulle piattaforme digitali.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Morbius, è stato ampiamente stroncato dalla critica al suo debutto e ha sottoperformato al botteghino con un totale negli Stati Uniti di $ 73 milioni e un totale mondiale di $ 163 milioni. Detto questo, il film è già diventato un culto, grazie ai vari meme e ai post che hanno invaso Twitter per la maggior parte della scorsa settimana, come la richiesta dei fan di vedere Morbius 2. Il film continua anche ad avere un'appassionata community di Discord online e ha persino fatto notizia dopo che un fan lo ha trasmesso ripetutamente in streaming su Twitch.

In Morbius, uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo con il premio Oscar Jared Leto, nei panni dell'enigmatico antieroe Michael Morbius. Pericolosamente malato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare altri che subiscono la sua stessa sorte, il dottor Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che a prima vista sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.