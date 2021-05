Morbius: il cinecomic Marvel con Jared Leto è stato rinviato ancora!

La Sony Pictures ha annunciato che Morbius, l'inedito cinecomic Marvel con protagonista il vincitore del premio Oscar Jared Leto, è stato nuovamente rinviato dopo l'ennesimo posticipo di qualche mese fa.

Inizialmente il film, i cui eventuali legami col Marvel Cinematic Universe sono ancora sconosciuti e top secret, avrebbe dovuto arrivare nei cinema la scorsa estate il 10 luglio, ma la pandemia ha spinto la Sony a correre ai ripari: sballotato un po' a destra e un po' a sinistra, ancora in risposta ai rispettivi rinvii di altri film Marvel come Venom e Spider-Man: No Way Home, Morbius è stato rinviato prima a marzo 2021, poi ad ottobre dello stesso anno e, di recente, a gennaio 2022.

Il primo trailer di Morbius sembra uscito ormai una vita, ma ci sarà da aspettare ancora un po' per vedere il film con Jared Leto dato che la Sony ha posticipato nuovamente l'uscita: per fortuna però il posticipo è di una sola settimana, dal previsto 21 gennaio 2022 ora Morbius arriverà il 28 gennaio 2022. Il motivo di questo 'timido' rinvio potrebbe essere legato proprio a Spider-Man: No Way Home, in programma per il 17 dicembre: una settimana di ritardo per Morbius concederà un po' più respiro tra un film Sony-Marvel e l'altro.

Ricordiamo che le prime immagini ufficiali di Morbius hanno anticipato la presenza di Michael Keaton nei panni dell'Avvoltoio, dettaglio che ha spinto i fan a credere che il film sarà legato in qualche modo al Marvel Cinematic Universe. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!