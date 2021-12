Morbius: il cinecomic con Jared Leto sarà PG-13, svelata la durata ufficiale del film Sony

Dopo oltre un anno di rinvio causato dalla pandemia di coronavirus, potremo vedere nelle sale cinematografiche il cinecomic Morbius, con Jared Leto nei panni del vampiro protagonista. Recentemente è stata svelata la durata ufficiale di quello che sarà il prossimo tassello dell'universo dei villain di Spider-Man della Sony in arrivo a fine gennaio.

Dopo l'eccezionale successo di SpiderMan No Way Home al box-office, Sony Pictures si prepara a distribuire nelle sale di tutto il mondo Morbius, il cinecomic sul vampiro interpretato da Jared Leto. Inizialmente programmato per un'uscita il 31 luglio 2020, il film è stato rimandato più e più volte a causa della pandemia di coronavirus che ha imposto la chiusura delle sale cinematografiche per un lungo periodo in tutto il mondo. Morbius è stato rimandato quindi prima a marzo 2021 e poi all'ottobre successivo per poi slittare al 21 gennaio 2022 e infine al 28 gennaio 2022, tuttora la data d'uscita ufficiale di Sony.

Secondo quanto riportato da Cinemark, poi, la pellicola con Jared Leto dovrebbe avere una durata ufficiale di 1 ora e 48 minuti, quindi quaranta minuti in meno di Spider-Man: No Way Home. Inoltre, Morbius sarà targato PG-13 per le sue immagini violente e il suo linguaggio, quindi per tutti i minori di 13 anni non accompagnati non sarà possibile visionare la pellicola in sala negli Stati Uniti. Un rating che lo mette al riparo dal più stringente Rated R, che avrebbe impedito la visione ai minori di 17 anni.

Ricordiamo che recentemente la Sony Pictures ha confermato l'arrivo di una nuova trilogia di SpiderMan con Tom Holland, e secondo la maggior parte dei fan è molto probabile che il coinvolgimento di Michael Keaton in Morbius possa far parte di un progetto più ampio che andrà a collegarsi col futuro di Peter Parker, già in rotta di collisione con Venom. Secondo voi come proseguirà il franchise di Spider-Man dopo No Way Home? Ditecelo nei commenti.