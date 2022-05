Morbius arriva in digitale, in DVD e Blu.ray: ecco quando

Mentre tutti si chiedono se Morbius 2 arriverà, il film esce in digitale e in formato fisico. La pellicola della Sony non ha avuto un grande successo, ma è un capitolo importante per il futuro dello Spider-Verse. Ma quando arriverà nelle nostre case? Ecco le date.

Secondo quanto riportato Morbius uscirà in digitale a partire dal 17 Maggio e in DVD e Blu-ray dal 14 Giugno. Ovviamente per annunciare questo arrivo la Sony ha rilasciato un'anteprima dei contenuti speciali che porta i fan dietro le quinte dell'adattamento della Marvel del regista Daniel Espinosa e con Adria Arjona, Tyrese Gibson, Matt Smith e Michael Keaton. Troverete il video in cima all'articolo.

La versione in arrivo di Morbius include oltre 30 minuti di contenuti extra, in cui sono inclusi outtakes, una serie di bloopers e una feature speciale che ci permette di dare un'occhiata agli easter egg che fanno riferimento a Venom e ad altri cattivi e antieroi Marvel.

Nel video in cima all'articolo Leto spiega l'esperienza. "Questo film ha un po' di tutto", dice l'attore. "Ci sono delle paure, delle emozioni, delle avventure, delle azioni." Questo perché Morbius ha osato da ogni punto di vista. "Ho fatto cose in questo film che non credo di aver mai fatto prima, che probabilmente non farò mai più" ha infatti detto Jared Leto.

Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di Morbius.