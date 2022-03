Morbius, l'annuncio di Jared Leto sui social: i biglietti sono disponibili!

Non c'è dubbio che Morbius sia uno dei film più attesi di questa primavera: l'interesse nei confronti dell'universo cinematografico Sony è cresciuto a dismisura grazie al sempre più tangibile intreccio con il Marvel Cinematic Universe, per cui l'uscita del film con Jared Leto è senz'altro uno dei cinecomic più attesi di quest'anno.

Attesa che presuppone una certa coda quando si tratterà di prenotare i biglietti per le primissime proiezioni: a tal proposito, dopo aver parlato della possibilità di vedere Spider-Man in Morbius, Jared Leto ha voluto avvisarci in tempo dell'apertura delle prenotazioni per i biglietti di Morbius, disponibili da oggi a ben 2 settimane dall'uscita del film.

La trama di Morbius segue le origini del noto personaggio Marvel: il dottor Michael Morbius (Jared Leto) è un biochimico ossessionato dalla ricerca di una cura per la rarissima malattia del sangue da cui è affetto. Proprio durante uno dei suoi esperimenti, dunque, il nostro vede le cose sfuggirgli di mano, finendo in seguito ad un incidente per contrarre una strana forma di vampirismo.

Cos'aspettate, dunque? La corsa ai biglietti è aperta: meglio non rischiare di arrivare in ritardo! Il film con Jared Leto e Michael Keaton arriverà in sala il prossimo 31 marzo: ecco, a tal proposito, quale sarà la durata di Morbius.