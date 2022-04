Morbius è ambientato nell'universo di Amazing Spider-Man? Questa teoria ve lo dimostra!

Morbius è ambientato nell'universo di The Amazing Spider-Man? Una nuova teoria ne è assolutamente certa, e tenta addirittura di dimostrarvelo portando come prova le scene post credit di Morbius.

Come forse saprete, le sequenze dopo i titoli di coda del cinecomic con Jared Leto mostrano Adrian Toomes (alias Avvoltoio, alias Michael Keaton) arrivare nel VenomVerse dal Marvel Cinematic Universe: nella prima sequenza segreta il villain di Spider-Man: Homecoming si ritrova improvvisamente nell'universo narrativo di Morbius e della Sony, mentre nella seconda si incontra per la prima volta con Michael Morbius e gli propone di formare una squadra.

Il riferimento ovviamene è relativo ai Sinistri Sei, un gruppo di supercriminali che nei fumetti stringe un'alleanza per sconfiggere Spider-Man: la Sony tenta da anni di realizzare un film sui Sinistri Sei, al punto che in una scena di The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro venivano esplicitamente citati. E la teoria secondo cui Morbius sarebbe ambientato nell'universo narrativo in cui Andrew Garfield è Spider-Man, parte proprio da quella sequenza del film di Marc Webb uscito nel 2014.

Nella scena in questione, infatti, poteva essere chiaramente vista una tuta alare da Avvoltoio, nei laboratori della Oscorp. L'Adrian Toomes di Michael Keaton è arrivato nel VenomVerse senza la sua tuta vista in Homecoming, e secondo la teoria la tuta alare che Avvoltoio indossa nella seconda post-credit di Morbius è quella che si intravede in The Amazing Spider-Man 2: il dettaglio, ovviamente, 'localizzerebbe' il cinecomic con Jared Leto nello stesso universo di quello di Andrew Garfield. Il VenomVerse e l''AmazingVerse' sono lo stesso luogo? Impossibile dirlo al momento, ma di certo i fan se lo augurano in vista dell'agognato ritorno di Andrew Garfield per The Amazing Spider-Man 3.

Ad aggiungere speculazioni su speculazioni, il regista di Morbius Daniel Espinosa durante la campagna pubblicitaria per il film ha rivelato che lo Spiderman del VenomVerse sarà svelato molto presto.