Morbius, Adria Arjona sulla trasformazione di Jared Leto: 'Impressionante e terrificante'

Jared Leto è celebre per le sue trasformazioni fisiche per i ruoli che interpreta e per rimanere nel personaggio per tutta la durata delle riprese. Ciò è accaduto anche per la sua ultima fatica, il cinecomic Morbius, e i suoi colleghi nel cast hanno parlato proprio della nuova trasformazione di Leto, definita addirittura terrificante.

Prima di tutto, lo stesso Leto ha fatto riferimento alla sua trasformazione nel corso di un'intervista concessa a Yahoo!:

"L'ho fatto molte altre volte nei film", ha spiegato Leto. "Non è una cosa divertente. È una cosa molto dura e brutta da fare alla tua salute e al tuo corpo". Poi ha aggiunto: "Perdere peso è diverso [dall'ingrassare] perché c'è qualcosa in quella restrizione che noi umani abbiamo esplorato per migliaia di anni. Sai, la restrizione, la meditazione come un modo per trovare se stessi, come parte di una ricerca spirituale. E c'è qualcosa in quel processo che è interessante. Ingrassare, penso che sia significativamente più difficile, ad essere onesti, specialmente quella quantità di peso perché lo guadagni e lo puoi perdere. Quando perdi peso, il tuo corpo vuole naturalmente tornare a com'era... Morbius è il film perfetto per me e per le cose che mi interessano come attore, cioè grandi sfide sia fisiche che emotive".

Per la collega Adria Arjona è stato terrificante vedere Jared Leto in quelle condizioni sul set: "È stato davvero interessante lavorare con qualcuno...", ha spiegato. "Come diceva Danny [Epinosa, il regista], credo che a volte [fosse] molto spaventoso. Vedevo la sua schiena e vedevo cosa doveva fare fisicamente con il suo corpo. E passava ore e ore senza uscire dal personaggio. E non potevo immaginare di essere in quello stato per così tante ore. E quello che ha fatto al suo corpo è stato davvero impressionante, ma anche terrificante da vedere".

Su questa pagine potete recuperare la nostra recensione di Morbius; il regista ha anche parlato nel dettaglio delle scene post credit di Morbius.