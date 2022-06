Morbius, 5 cose che non hanno senso nel film con Jared Leto

Sì, lo sappiamo: attaccare Morbius è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Il film con Jared Leto è stato letteralmente massacrato da critici e fan sotto ogni aspetto, ma noi non possiamo tirarci indietro dall'evidenziare alcuni passaggi platealmente nonsense nei quali ci siamo imbattuti durante la visione dell'ultimo film Marvel/Sony.

Partiamo dal principio, ovvero dal flashback che ci svela le origini del rapporto tra Michael e Lucien/Milo: il ragazzino viene infatti immediatamente ribattezzato Milo dal nostro protagonista, che ci spiega di aver chiamato così tutti i suoi precedenti vicini di letto. Possibile, però, che anche il personale della struttura cominci ad utilizzare il nome Milo nel giro di pochi minuti?

Facciamo un salto avanti e passiamo alla scena in cui Stroud si lancia all'inseguimento di Morbius, che grazie alla sua velocità riesce a raggiungere il tetto dell'edificio nel giro di pochi istanti: com'è possibile che l'agente si trovi lì solo pochi secondi dopo l'arrivo del nostro Michael? La scena dà l'impressione di aver subito delle evidenti forzature di montaggio.

Cosa dire, inoltre, del discorso che Michael fa a Martine sul non volerla coinvolgere nei suoi esperimenti per non metterla nei guai? Letteralmente pochi istanti dopo il personaggio di Jared Leto chiede alla sua collega di seguirlo nel test finale: alla faccia del non coinvolgimento! Chiudiamo, invece, con due dettagli riguardanti il nostro Avvoltoio: perché Adrian è convinto che Spider-Man sia coinvolto nel suo salto da un universo all'altro? Cosa lo spinge a pensarla così? E perché, alla luce del finale di Spider-Man: No Way Home, Avvoltoio non torna nel suo universo di appartenenza?

Tante domande a cui Sony non sembra intenzionata a dare risposta: e voi, avete in mente altri passaggi privi di senso? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, anche The Boys ha preso in giro Morbius tramite un esilarante tweet.