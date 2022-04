Morbius 2 si farà? Tutto ciò che sappiamo sul sequel dell'universo Sony

Come molti sapranno, Morbius è un flop per la Marvel. Il film con Jared Leto è infatti uno dei peggiori debutti degli ultimi anni per gli Studios, ed è stato molto criticato anche dai giornalisti. Dunque la domanda sorge spontanea: ci sarà un sequel? Ecco quello che sappiamo.

Bisogna partire dal fatto che Leto ha già chiarito che vorrebbe un crossover tra Morbius e Spider-Man, palesando così il desiderio di inserire il suo personaggio più nel vivo dello Spider-Verse, di cui fa già parte. E in effetti, anche se ufficialmente non è stato confermato ancora nulla sull'arrivo di Morbius 2, un sequel potrebbe effettivamente entrare in produzione, a dispetto di tutte le recensioni negative e dell'accoglienza freddina ricevuti dal prodotto.

Questo perché il personaggio di Morbius non è stato inserito a caso nell'ampia narrazione costruita dalla Sony, ma avrà un suo ruolo molto probabilmente anche nei prossimi film in arrivo di Venom o di Spider-Man. Inoltre anche le scene post-credit fanno pensare a un possibile futuro. Infatti qui vediamo l'Avvoltoio, arrivato con l'incantesimo di Strange in No Way Home, che chiede a Michael di lavorare insieme. Proprio questa potrebbe essere la base per un sequel del film dedicato al personaggio di Jared Leto.

In ogni caso sembra che per avere una conferma bisognerà aspettare ancora molto. Intanto una cosa sembra essere certa: che sia in un altro standalone o in un film dello Spider-Verse, rivedremo Morbius.