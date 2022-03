Moonshot: online il primo trailer del film con Lana Condor e Cole Sprouse

Rilasciato sui social e su Youtube il primo trailer di Moonshot, il film in arrivo su HBO Max con protagonisti Cole Sprouse e Lana Condor.

Il film sarà una commedia romantica con toni fantascientifici, ambientata in un futuro in cui Marte è terraformato e colonizzato dal meglio che l'umanità può offrire. Due studenti universitari molto diversi finiranno per unire le forze per intrufolarsi a bordo di una navetta spaziale verso il Pianeta Rosso e unirsi alla popolazione.

Lana Condor (X-Men: Apocalypse) sarà Sophie, una ragazza descritta come una "studentessa concentrata e abbottonata", che deciderà di raggiungere il suo ragazzo Calvin trasferitosi su Marte. Stando al trailer, il personaggio di Cole Sprouse (Riverdale) si intrufolerà invece sulla navicella spaziale con l'aiuto di Sophie per arrivare sul pianeta che ha sempre sognato di vedere.

Moonshot sarà diretto da Chris Winterbauer e sarà scritto da Max Taxe. I produttori includeranno Jill McElroy e Jenna Sarkin di Entertainment 360, mentre Mike McGrath e Dana Fox saranno i produttori esecutivi. Il film è il secondo di un accordo di quattro film tra Berlanti/Schechter Films e HBO Max, dopo l'uscita del film Unpregnant lo scorso anno. Con Condor e Sprouse, in Moonshot ci sarà la star di Scrubs Zach Braff, oltre a Mason Gooding, Lukas Gage, Emily Rudd, Michelle Buteau eChristine Adams.