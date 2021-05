Da Moonlight a Selma: su Sky arriva la maratona Black Lives Matter contro il razzismo

A un anno di distanza dalla morte del 46enne afroamericano George Floyd, Sky Cinema presente una nuova maratona dedicata al Black Lives Matter, movimento attivista nato nel 2013 per protestare contro gli omicidi delle persone afroamericane per mano della polizia.

Composta da film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo, la lunga maratona partirà lunedì 24 maggio alla 21.45 e terminerà con la pellicola in prima serata di martedì 25 maggio alle 21.15: l'appuntamento è su Sky Cinema Due e in streaming su Now.

La maratona sarà composta da questi film:

American Skin , pellicole che racconta di Link, un uomo che vede suo figlio morire davanti ai suoi occhi per mano di un poliziotto durante un controllo stradale.

, pellicole che racconta di Link, un uomo che vede suo figlio morire davanti ai suoi occhi per mano di un poliziotto durante un controllo stradale. Mississippi Burning - Le radici dell'odio , thriller ambientato nell’America degli anni 60 con Willem Dafoe e Gene Hackman, premiato al Festival di Berlino.

, thriller ambientato nell’America degli anni 60 con Willem Dafoe e Gene Hackman, premiato al Festival di Berlino. Selma - La strada per la libertà , il film ambientato nel 1965 quando Martin Luther King guidò un gruppo di manifestanti a Selma, in Alabama, per ottenere il diritto di voto per gli afroamericani.

, il film ambientato nel 1965 quando Martin Luther King guidò un gruppo di manifestanti a Selma, in Alabama, per ottenere il diritto di voto per gli afroamericani. Crooklyn , pellicola autobiografica di Spike Lee che racconta la vita caotica di una numerosa famiglia afroamericana, scandita dal jazz, dalla povertà e da un destino avverso;

, pellicola autobiografica di Spike Lee che racconta la vita caotica di una numerosa famiglia afroamericana, scandita dal jazz, dalla povertà e da un destino avverso; Moonlight , il commovente racconto di formazione ad opera di Barry Jenkins che ha ottenuto 3 Oscar e un Golden Globe.

, il commovente racconto di formazione ad opera di Barry Jenkins che ha ottenuto 3 Oscar e un Golden Globe. Grido di libertà , la pellicola con Denzel Washington e Kevin Kline chiamati a interpretare l’attivista Steve Biko e il giornalista Donald Woods, uniti nella lotta all’Apartheid nel Sudafrica degli anni 70;

, la pellicola con Denzel Washington e Kevin Kline chiamati a interpretare l’attivista Steve Biko e il giornalista Donald Woods, uniti nella lotta all’Apartheid nel Sudafrica degli anni 70; A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia , la storia del controverso amore interrazziale tra il principe del Botswana (David Oyelowo) e una ragazza inglese (Rosamund Pike).

, la storia del controverso amore interrazziale tra il principe del Botswana (David Oyelowo) e una ragazza inglese (Rosamund Pike). Invictus - L'invincibile , la pellicola diretta da Clint Eastwood e interpretata da Morgan Freeman e Matt Damon, che racconta sei anni della vita di Nelson Mandela, dalla scarcerazione al giorno in cui la squadra sudafricana degli Springboks vinse a sorpresa la Coppa del Mondo di rugby;

, la pellicola diretta da Clint Eastwood e interpretata da Morgan Freeman e Matt Damon, che racconta sei anni della vita di Nelson Mandela, dalla scarcerazione al giorno in cui la squadra sudafricana degli Springboks vinse a sorpresa la Coppa del Mondo di rugby; Race - Il colore della vittoria , la prima biografia sul leggendario atleta afroamericano Jesse Owens che, con il suo trionfo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, divenne il simbolo della lotta contro le ideologie di Hitler.

, la prima biografia sul leggendario atleta afroamericano Jesse Owens che, con il suo trionfo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, divenne il simbolo della lotta contro le ideologie di Hitler. Il diritto di opporsi, biopic con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx in cui un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore condannate ingiustamente e affronta lo spinoso caso McMillian.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo a 5 film recenti da vedere contro il razzismo.