Moonlight e il record agli Oscar: tutte le curiosità sul film di Barry Jenkins

Questa sera su Rai Movie va in onda Moonlight, pellicola drammatica che ha consacrato Barry Jenkins come uno dei più interessanti registi americani degli ultimi anni. Premiato con l'Oscar per il miglior film, vede nel cast Trevante Rhodes, André Holland, Naomie Harris e Mahershala Ali.

Diviso in tre periodi della vita del protagonista, il film racconta il viaggio attraverso l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto in un quartiere difficile di Miami alla faticosa ricerca del proprio posto del mondo.

Come rivelato dal direttore della fotografia James Lacton e confermato in seguito anche dallo stesso Jenkins, il film è costato solamente 1.5 milioni di dollari: si tratta del miglior film agli Oscar costato meno dai tempi di Rambo ($1,1 milioni). Calcolando l'inflazione, tuttavia, il record spetta a Moonlight.

Nella scena in cui Juan insegna al giovane protagonista a nuotare, Mahershala Ali stava davvero insegnando ad Alex R. Hibbert come si nuota. Prima delle riprese, infatti, l'attore non era ancora in grado di nuotare.

Naomie Harris ha dovuto girare la sua parte in soli 3 giorni, durante una pausa tra le riprese di Spectre, a causa di un problema con il suo visto. Le sue scene, spalmate su un arco narrativo di 15 anni, furono girate tutte in sequenza.

I tre interprete di Chrion non si sono mai incontrati durante la produzione. Jenkins voleva infatti evitare che le loro interpretazioni si influenzassero tra di loro, e ha fatto lo stesso anche con gli attori di Kevin.

Il film è basato sulla vera infanzia del regista a Miami, dove era "sempre circondato da questa erba verde e rigogliosa e questi meravigliosi tramonti dorati". Jenkins ha definito la sua esperienza come nel quartiere come "una bellissima lotta"

