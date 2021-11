Moonfall, il trailer ufficiale del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

Dopo le prime immagini di Moonfall che sono state diffuse a settembre, è arrivato finalmente il trailer ufficiale di Moonfall, il nuovo disaster movie del regista tedesco Roland Emmerich.

Dopo aver diretto pellicole che fanno da pilastro nel genere dei film catastrofici, come The Day After Tomorrow, Independence Day e 2012, Emmerich torna al cinema con un nuovo disaster movie fantascientifico, interpretato da un cast corale composto da Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak e Maxim Roy.

In Moonfall, una forza misteriosa spinge via la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la scaglia proprio verso il nostro pianeta. Poche settimane prima dell'impatto, con il mondo sull'orlo dell'annientamento, la dirigente NASA ed ex astronauta Jo Fowler (interpretata da Halle Berry) è convinta di avere la chiave della salvezza dell'umanità.

Gli unici a crederle sono l'astronauta Brian Harper e il cospirazionista K. C. Houseman (interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e John Bradley). Questo improbabile trio di eroi organizzerà un'ultima missione impossibile nello spazio, lasciandosi alle spalle tutte le persone che amano, per poi scoprire che la Luna non è esattamente ciò che pensiamo che sia.

La produzione della pellicola ha incontrato non poche difficoltà, tant'è che Emmerich ha dichiarato che è stato quasi un miracolo riuscire a realizzare Moonfall nonostante le complicazioni causate dall'interruzione delle riprese a causa della pandemia. Anche per questo motivo il film, che sarebbe dovuto uscire a ottobre 2021, debutterà in sala il 4 febbraio 2022.