Moonfall, sarà una star di Game of Thrones a rimpiazzare Josh Gad nel film di Emmerich

Sembrava tutto fatto per il cast di Moonfall, il nuovo disaster movie diretto dal veterano del genere Roland Emmerich: un problema dell'ultima ora, però, ha fatto sì che una delle principali star del film abbia dovuto chiedere il cambio ad un suo collega.

L'attore di Frozen e La Bella e la Bestia ha infatti annunciato il suo forfait, dovuto a quanto pare a un problema di accavallamento di impegni: al suo posto è però già stato annunciato qualcuno che i fan di Game of Thrones conoscono piuttosto bene.

Stiamo parlando di John Bradley, l'indimenticabile Samwell Tarly del celebre show targato HBO: l'attore prenderà quindi il posto di Gad nel ruolo del geniale KC Houseman, inizialmente previsto per la star di Pixels. Al cast di Moonfall è stato recentemente aggiunto anche Stanley Tucci, che andrà insieme a Bradley ad unirsi ai nomi già annunciati di Halle Berry, Patrick Wilson e Charlie Plummer.

La trama di Moonfall vede la Terra minacciata dalla luna, in procinto di impattare con il nostro pianeta: in pieno stile Armageddon, dunque, una squadra di coraggiosi partirà alla volta dello spazio per cercare di evitare il disastro. Il film dovrebbe debuttare negli Stati Uniti durante il 2021, ovviamente emergenza coronavirus permettendo.