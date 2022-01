Moonfall, Roland Emmerich pensa già al sequel: 'La storia non è quella che pensate'

Dopo aver visto i nuovi poster ufficiali di Moonfall, torniamo a parlare del prossimo disaster movie diretto da Roland Emmerich discutendo della possibilità di un sequel.

In una nuova intervista con ComicBook, infatti, Roland Emmerich ha parlato della possibilità di realizzare Moonfall 2 qualora il film in uscita dovesse riscuotere abbastanza successo: secondo il regista, infatti, alla fine del primo film ci sarà una porta aperta per il racconto di un'altra storia, cosa che lascia intendere che la Terra non sarà distrutta dalla caduta della Luna ... almeno non completamente.

"Sì, forse sarebbe interessante realizzare un sequel di Moonfall, perché così si può continuare a raccontare la storia. Forse accadrà se il film dovesse avere abbastanza successo. Non dimenticate questo particolare: la premessa del film è che la Luna inizia a cadere verso la Terra, ma questa è solo una parte secondaria della storia. La questione è più incentrata sul cosa ci sia dentro la Luna, e sul perché la Luna abbia iniziato a cadere. Sono convinto che le pubblicità dei film non debbano rivelare tutto."

Insomma, a quanto pare il trailer ufficiale di Moonfall ha mostrato poco e niente e gli spettatori avranno tante sorprese durante la visione del film: secondo voi qual è la versa storia di Moonfall? Ditecelo nei commenti.