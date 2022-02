Moonfall, Roland Emmerich di nuovo contro Marvel: Quanti film di Spider-Man vogliono fare?

Pochi giorni dopo aver attaccato Marvel DC e Star Wars, il regista Roland Emmerich è tornato a discutere lo status dell'industria cinematografica, questa volta focalizzandosi sulla saga di Spider-Man.

In una recente intervista, infatti, Emmerich ha definito "noiosi" i film di supereroi chiedendosi quanti ancora sarà possibile farne: nello specifico, il regista ha tirato in ballo la saga di Spider-Man, dichiarando: "Beh, fare film oggi diventa sempre più difficile se non ci sono i supereroi di mezzo. Non sono molto contento di questa situazione", ha ammesso. "Quanti film sui supereroi si possono fare? Per quanto tempo? Ormai hanno fatto qualcosa come tipo sette o otto film di Spider-Man: è una roba molto noiosa per me, come regista. Per quanto puoi continuare a fare gli stessi film ancora e ancora?"

Da quando Martin Scorsese ha espresso il suo pensiero sui cinecomics durante la campagna Oscar di The Irishman due anni fa, l'argomento è riemerso ciclicamente tra i maggiori esponenti dell'industria ed Emmerich non sarà certamente l'ultimo regista a sbandierare la propria opinione sui film di supereroi. Tuttavia, il genere dei supereroi non sembra voler accennare ad un rallentamento, anzi: nel 2021 Spider-Man: No Way Home è stato il titoli col maggior incasso dell'anno, diventando anche il film più importante degli ultimi due anni stabilendo diversi record al botteghino. Ad oggi, nonostante la pandemia, Spider-Man: No Way Home è il sesto maggior incasso della storia del cinema, dietro solo ad Avengers: Infinity War, Star Wars: Il risveglio della Forza, Titanic, Avengers: Endgame e Avatar.

Nel frattempo Moonfall è diventato uno dei flop più fragorosi di sempre: il nuovo film di Emmerich, infatti, nel suo weekend di debutto ha incassato appena 9 milioni di dollari a fronte di un budget di 140 milioni. Al momento della stesura di questo articolo, il suo totale è salito a 17 milioni, un risultato ancora più grave se considerato che il film è stato finanziato in maniera indipendente.