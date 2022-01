Moonfall, Roland Emmerich:'Abbiamo creato la nostra teoria del complotto'

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale cinematografiche di Moonfall, il nuovo film diretto dal regista tedesco Roland Emmerich. L'opera è soltanto l'ultimo capitolo della lunga filmografia di Emmerich, piena zeppa di fantascienza e catastrofismo. Intervistato da ComicBook, il regista ha approfondito la sua carriera.

"Penso di aver creato in qualche modo il mio genere, in qualche modo. In primo luogo fu un'invasione aliena. Poi fu Godzilla. Poi The Day After Tomorrow, riguardava il cambiamento climatico. 2012 riguardava lo spostamento della crosta terrestre. [Su Moonfall] Qua si parla soltanto della Luna che cade sulla Terra ma non è quello che sembra" ha dichiarato Emmerich.



Il discorso si ferma su Moonfall - sul sito trovate il poster del nuovo film di Emmerich - in uscita il 3 febbraio:"Trovo interessante che questo film sia stato davvero ispirato da un libro. S'intitola Who Built the Moon. Un libro inglese, molto oscuro. Ritengo sia una valida disamina che la Luna non è ciò che pensiamo sia; che sia invece qualcosa di alieno, artificiale o qualsiasi altra cosa. Ci sono tre teorie al suo interno su come ciò sia potuto accadere ma non ne abbiamo usata nessuna. In un certo senso abbiamo creato la nostra" ha concluso.



Ci si chiede a questo punto se Roland Emmerich creda davvero a queste teorie. Ma riguardo allo sbarco sulla Luna, il regista afferma:"Penso che sia tutto vero; è interessante giocarci... Ad esempio, in Independence Day c'era l'Area 51. C'era un'astronave, alieni e tutto questo genere di cose. Con The Day After Tomorrow mi ci sono un po' allontanato ma in 2012 lo spostamento della crosta terrestre è un po' come quello della Luna. Sembra una cosa stupida ma era l'unico modo per poter raccontare come il mondo poteva finire sommerso dalle acque. Allora ho detto 'Ok, facciamolo'. Ma questo è solo fantasy".

Se il regista è riuscito ad incuriosirvi scoprite i primi 5 minuti di Moonfall, l'ultimo film di Roland Emmerich.