Moonfall, ecco i primi 5 minuti del nuovo film di Roland Emmerich!

Ancora una volta Roland Emmerich mette in pericolo la sopravvivenza della razza umana e della Terra stessa: dopo i vari Independence Day, Godzilla e The Day After Tomorrow, infatti, il nostro mette da parte alieni, catastrofi ambientali e kaiju per concentrarsi con Moonfall sul nostro pacifico e inoffensivo satellite.

Dopo averci incuriosito con l'ultimo trailer ufficiale di Moonfall, dunque, Emmerich ha deciso di concedersi un inatteso slancio di generosità regalandoci in anteprima i primi 5 minuti del film con Halle Barry, tramite i quali abbiamo quindi modo di farci un'idea di ciò che vedremo in questo nuovo disaster movie.

La trama è piuttosto chiara e questi primi minuti della pellicola sembrano riassumere il tutto piuttosto bene: una strana forza ha spinto la luna ad uscire dalla sua orbita, rendendo inevitabile l'impatto con la Terra che avverrà di lì a poche settimane. Ad essere convinta di avere la chiave per risolvere la situazione è l'ex-astronauta Jo Fowler (Halle Berry), a cui però danno credito solo un vecchio collega (Brian Harper) e un teorico cospirazionista (John Bradley).

Cosa ne pensate? Questi primi 5 minuti sono riusciti a incuriosirvi? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Roland Emmerich ha parlato delle difficoltà riscontrate nel realizzare Moonfall in tempo di pandemia.