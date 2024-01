Moonfall, perchè il film fu un disastro produttivo?

Arrivato nel 2022 Moonfall si è dimostrato fin da subito un film con aspirazioni non altissime e che, soprattutto, puntava ad arrivare ad un pubblico ben preciso. Nonostante queste premesse, però, la pellicola si è rivelata essere una grande scommessa in particolare sul fronte economico.

Presentato fin da subito come un film di produzione indipendente che non si poggiava in alcun modo a grandi studi o a realtà dell'industria mainstream è, ovviamente, stato protagonista di un impegno economico non indifferente. Ancora oggi, la pellicola rimane il film di produzione indipendente più dispendioso della storia del cinema e che ha portato, nel corso della fase di riprese e di postproduzione, a spendere un budget che variava dai 138 ai 148 milioni di dollari.

Il flop al box office che vide protagonista Moonfall lo rese, inoltre, una delle più grandi "bombe" al box office mai avute al cinema. La pellciola, infatti, dopo l'uscita nelle sale perse la stessa cifra agli incassi a causa degli enormi costi sopraggiunti dal marketing. Insomma, fin da subito Moonfall si è mostrato come un disastro produttivo difficilmente arginabile e che, molto probabilmente, non sarebbe mai potuto essere salvato.

In occasione della promozione di Moonfall Patrick Wilson svelò il vero motivo per cui le persone amerebbero i disaster movie così tanto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!