Moonfall, Patrick Wilson raggiunge Halle Berry nel nuovo sci-fi di Roland Emmerich

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Patrick Wilson (The Conjuring, Aquaman) si è unito ufficialmente al cast di Moonfall, nuovo thriller di fantascienza diretto da Roland Emmerich ambientato nello spazio.

Il film è incentrato su una forza misteriosa che improvvisamente sposta la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra, iniziando a precipitare contro il nostro pianeta: per impedire una catastrofe di proporzioni indescrivibili, una squadra speciale lancia un'impossibile missione dell'ultima speranza il cui scopo è quello di atterrare sulla superficie lunare e salvare la Terra dall'annientamento.

Wilson vestirà i panni di un ex astronauta della NASA caduto in disgrazia la cui ultima missione, conclusasi con una tragedia, fornisce un indizio sull'imminente catastrofe. È entrato a far parte del cast anche il giovane Charlie Plummer nel ruolo del suo figlio teenager.

I due attori si uniscono dunque ai già confermati Halle Berry e Josh Gad: la prima interpreterà un'ex collega di Wilson, mentre il secondo sarà "l'eccentrico genio" che si rende conto che la Luna sta precipitando sulla Terra.

Distribuito da Lionsgate, Moonfall punta a debuttare negli Stati Uniti nel corso del 2021.